Wie geht es Prinzessin Kate? Prinz William äußert sich!

Prinz William (41) hat sich bei einem Termin zum Zustand von Prinzessin Kate (42) geäußert. © Chris Jackson/AP/dpa

Wie geht es der Prinzessin von Wales? Diese Frage beschäftigt derzeit wohl Millionen.

Nach einer Bauch-Operation Anfang des Jahres hatte die Ehefrau des britischen Thronfolgers im März in einer bewegenden Videobotschaft bekannt gegeben, dass sie an Krebs erkrankt ist. Eine Nachricht, die zahlreiche Royal-Fans in Schock und Sorge versetzt hatte.

Seitdem war es ruhig geworden um die 42-Jährige. Jetzt hat sich Kates Ehemann Prinz William bei einem öffentlichen Termin in Newcastle zum Zustand seiner Frau geäußert - und vielen Briten Hoffnung gemacht.

Der 41-Jährige war am Dienstag (30. April) bei einer Wohltätigkeitsorganisation eingeladen, die "kostenlose, lebensrettende Behandlungen und Unterstützung für Männer in suizidalen Krisen" anbietet, wie es auf dem Instagram-Kanal des Paares heißt.

Seinen Besuch nutzte der Dreifachvater auch, um sich mit Bürgern auf der Straße auszutauschen, Hände zu schütteln und dabei die Frage aller Fragen zu beantworten.