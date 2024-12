Prinzessin Kate sorgte weltweit für Schlagzeilen – jetzt ist sie die Nominierte für den Titel "Person des Jahres"!

USA - Es ist wieder so weit: Das Time Magazine kürt erneut die "Person des Jahres". Unter anderem steht Prinzessin Kate (42) neben Elon Musk (53), Donald Trump (78) und Meta-CEO Mark Zuckerberg (40) auf der Liste.

Prinzessin Kate (42) ist vom Time Magazine für den Titel "Person des Jahres" nominiert worden. © Isabel Infantes/PA Wire/dpa

Die 42-Jährige ist nominiert, da sie "in diesem Jahr internationale Schlagzeilen gemacht und eine Diskussion über die Privatsphäre und die Gesundheit von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ausgelöst hat", so das Magazin.

Neben der Prinzessin stehen auch weitere Frauen auf der Liste: US-Vizepräsidentin Kamala Harris (60), die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum (62) und die russische Wirtschaftswissenschaftlerin Yulia Navalnaya (48).

Wie Page Six berichtete, wurde die Liste am Montag veröffentlicht, am Donnerstag soll der Gewinner bekannt gegeben werden.