Prinzessin Kate zieht sich erneut aus dem Rampenlicht zurück, aber sie "wird zurückkommen"!

London (Großbritannien) - Prinzessin Kates (42) Auftritt bei Wimbledon wird wohl der letzte öffentliche Auftritt in diesem Sommer sein.

Kate (42) verfolgte aus der Royal Box im All England Lawn Tennis and Croquet Club das Turnier. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Seit die Prinzessin von Wales mit Krebs diagnostiziert wurde, sind öffentliche Auftritte eine Seltenheit geworden.

Nach monatelanger Pause zeigte sich die Royal mit ihrer Familie Mitte Juni bei der Geburtstagsparade der Monarchen in London. Am vergangenen Wochenende besuchte sie das bekannte Tennisturnier in Wimbledon.

Dies werden aber vorerst ihr letzten öffentlichen Momente in diesem Sommer bleiben, wie der Autor Robert Jobson, der eine Biografie über Kate geschrieben hat, gegenüber People erzählt. "Bisher lebte sie immer nach ihrem Kalender, jetzt lebt sie ihr Leben und ihre Termine plant sie danach."

Jobson ist sich sicher: Die 42-Jährige "wird zurückkommen".

Doch berichtet er auch: "Wenn man so eine Diagnose bekommen hat, verändert das die Perspektive und die Reihenfolge der Dinge."