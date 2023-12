William und Kate begeistern mit seltenem Familienfoto: So groß sind ihre Kinder schon!

Prinzessin Kate (41) und Prinz William (41) haben ihre diesjährige Weihnachtskarte veröffentlicht. © Chris Jackson/PA Wire/dpa

Dieses vorweihnachtliche Familienporträt dürfte die Herzen aller Royal-Fans höher schlagen lassen!

Auf ihrer diesjährigen Weihnachtskarte, die die Waleses auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht haben, zeigen sich der britische Thronfolger und seine Frau mit der ganzen Bande - inklusive ihrer drei Kids Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5).

Die Community des Prinzenpaares scheint beim Anblick der Aufnahme nicht nur darüber ins Staunen zu kommen, wie groß die royalen Sprösslinge inzwischen geworden sind - auch mit dem Setting der Karte verblüffen William und Kate ihre Follower.

Während die beiden in der Vergangenheit meist farbige Naturaufnahmen in ihrem Feed geteilt hatten, haben sie sich in diesem Jahr für ein klassisches Porträtfoto entschieden, das offenbar in einem Studio aufgenommen wurde und ganz in Schwarz-Weiß gehalten ist.

Im Partnerlook aus weißem Hemd und dunkler Hose strahlt das Fünfergespann auf dem neuesten Familien-Schnappschuss herzlich in die Linse des Fotografen.