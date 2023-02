Kate wird im Pflegeheim für Williams Assistentin gehalten: Ihre Antwort bringt zum Lachen!

Wales - Bei einem Besuch in einem Pflegeheim, hielt eine Bewohnerin Prinzessin Kate (41) für Prinz Williams (41) Assistentin. Doch die Frau des englischen Thronfolgers hatte eine schlagfertige Antwort parat!

Lag es an den medizinischen Masken, welche die Royals bei ihrem Besuch innerhalb der Corona -Zeit tragen mussten? Kate nahm es der älteren Frau jedenfalls nicht übel. Mit ihrer freundlichen Art konnte sie die "Verwechselung" professionell und mit Witz händeln.

Bei dem öffentlichen Auftritt dem Pflegeheim in Wales erkannte eine Bewohnerin Prinzessin Kate allerdings nicht wieder. Das berichtete nun die britische Zeitung " The Mirror ".

Kate und William gehören als Mitglieder der britischen Royals wohl zu den meistfotografierten Paaren weltweit. Und das auch schon vor einigen Jahren, als beide das "Shire Hall Care Home" in Cardiff besuchten.

Prinz William (2.v.l) und Kate (2.v.r), Herzogin von Cambridge, sehen sich mit ihrem Sohn Prinz George (9, Mitte) das Rugby-Spiel zwischen England und Wales im Twickenham-Stadion an. © Ian Walton/AP/dpa

William und Kate lernten sich bereits im Jahr 2000 als junge Studenten an der Universität St. Andrews kennen. Drei Jahre später kamen sie zusammen und gaben sich 2011 das Jawort.

Nach dem ulkigen Vorfall in Cardiff reiste das royale Paar am heutigen Samstag erneut nach Wales um beim "Rugby Six Nations"-Duell zwischen Wales und England dabei zu sein.

Auch ihr ältester Sohn George (9) ist mit von der Partie, der die Liebe seiner Eltern zu Rugby teilt.

Auf die Frage, ob der junge Prinz das Team seiner Mutter oder seines Vaters unterstützen würde, zuckte der mit den Schultern, worauf Papa William lachte: "Es ist eine ziemliche große Sache bei uns Zuhause geworden."

Er zeigte auf seine Frau und fügte dem Mirror zufolge hinzu: "Sie steht ziemlich darauf, ich versuche mich da rauszuhalten."