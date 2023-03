Charles räumt auf! Ist der Rauswurf von Harry und Meghan erst der Anfang?

London - König Charles III. (74) hat offenbar viel vor: Nach dem Rauswurf seines Sohnes Prinz Harry (38) und dessen Frau Meghan (41) aus Frogmore Cottage, ihrem bisherigen Wohnsitz in England, müssen wohl noch weitere Royals zittern ...

Nach dem Rauswurf von Prinz Harry (38, l.) und Herzogin Meghan (41) aus Frogmore Cottage hat König Charles (74, r.) offenbar noch nicht genug. © Montage: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa, Chris Jackson/PA Wire/dpa

Offenbar plant der König von England, zu dem Charles am 6. Mai auch ganz offiziell gekrönt wird, eine Reihe von Maßnahmen, um die Monarchie zu verschlanken und zu modernisieren.

Wie die britische Tageszeitung Evening Standard berichtete, war der Rausschmiss der Sussexes aus Frogmore Cottage "nur der Anfang" einer ganzen Palette an Umstrukturierungen, die der Sohn von Queen Elizabeth II. während seiner Regentschaft in Angriff nehmen will.



Demnach sollen sich nach Charles' Willen künftig mehr Mitglieder der königlichen Familie selbst finanzieren und damit auch für ihre Wohnkosten aufkommen. Subventionierte Mieten für Royals wolle der 74-Jährige im Laufe der Zeit abschaffen.

Direkt nach seiner Krönung Anfang Mai werde der englische König gemeinsam mit seiner Frau Camilla (75) damit starten, seine Visionen für die britische Monarchie in die Tat umzusetzen, heißt es in dem Bericht.