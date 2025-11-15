Endlich Ruhe nach turbulenten Skandalen um Andrew? König Charles feiert 77. Geburtstag

Nach den turbulenten Wochen rund um Andrew kehren endlich wieder fröhliche Zeiten bei den Royals ein: König Charles feiert seinen 77. Geburtstag.

Von Mia Berger

England - Happy Birthday! König Charles hat am Freitag seinen 77. Geburtstag gefeiert.

König Charles (77) wurde mit einer riesigen Geburtstagstorte überrascht.  © Kin Cheung/AP POOL/AP/dpa

Der britische Monarch verbrachte seinen Ehrentag gemeinsam mit seiner Frau Camilla (78) in einem historischen Schloss in Wales.

Wie People berichtet, wurde Charles von zahlreichen Mitgliedern der lokalen Gemeinde überrascht - inklusive einer riesigen Geburtstagstorte!

Der König schnitt den Kuchen an und trat anschließend nach draußen, um weitere Mitglieder der Gemeinde außerhalb des Schlossgeländes zu begrüßen.

König Charles III. König Charles kämpft weiter: Palast verkündet Fortschritte bei Krebstherapie!

Doch das waren nicht die einzigen Glückwünsche: Schon am Morgen hatten sein Sohn Prinz William (43) und dessen Frau Prinzessin Kate (43) dem Monarchen via Instagram gratuliert. Auch der Buckingham-Palast bedankte sich für die vielen Geburtstagsgrüße aus aller Welt. Der 77-Jährige wird in den kommenden Tagen seine Reise durch Wales fortsetzen.

Vielleicht deutet der Geburtstag endlich den Start in ein ruhigeres Leben an - denn die vergangenen Wochen waren von zahlreichen negativen Schlagzeilen überschattet.

König Charles feierte seinen 77. Geburtstag in Wales.  © Kin Cheung/AP POOL/AP/dpa

Die Verstrickungen seines Bruders Andrew Mountbatten-Windsor (65) mit Jeffrey Epstein (†66) haben zuvor für viel Aufruhr gesorgt. Daraufhin entzog der König Andrew seine letzten Prinzentitel und wies ihn aus dem königlichen Zuhause.

Titelfoto: Kin Cheung/AP POOL/AP/dpa

