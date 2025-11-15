Endlich Ruhe nach turbulenten Skandalen um Andrew? König Charles feiert 77. Geburtstag

England - Happy Birthday! König Charles hat am Freitag seinen 77. Geburtstag gefeiert.

König Charles (77) wurde mit einer riesigen Geburtstagstorte überrascht. © Kin Cheung/AP POOL/AP/dpa

Der britische Monarch verbrachte seinen Ehrentag gemeinsam mit seiner Frau Camilla (78) in einem historischen Schloss in Wales.

Wie People berichtet, wurde Charles von zahlreichen Mitgliedern der lokalen Gemeinde überrascht - inklusive einer riesigen Geburtstagstorte!

Der König schnitt den Kuchen an und trat anschließend nach draußen, um weitere Mitglieder der Gemeinde außerhalb des Schlossgeländes zu begrüßen.

Doch das waren nicht die einzigen Glückwünsche: Schon am Morgen hatten sein Sohn Prinz William (43) und dessen Frau Prinzessin Kate (43) dem Monarchen via Instagram gratuliert. Auch der Buckingham-Palast bedankte sich für die vielen Geburtstagsgrüße aus aller Welt. Der 77-Jährige wird in den kommenden Tagen seine Reise durch Wales fortsetzen.

Vielleicht deutet der Geburtstag endlich den Start in ein ruhigeres Leben an - denn die vergangenen Wochen waren von zahlreichen negativen Schlagzeilen überschattet.