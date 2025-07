König Charles gibt ein seltenes Update zu seinem Gesundheitszustand

Alles in Kürze

Harman war - genau wie der 76-Jährige - an Krebs erkrankt, bekam jedoch im vergangenen Jahr die Entwarnung.

Wie das " Hello! Magazine " berichtete, kam er dabei mit Lee Harman ins Gespräch.

Bei einem Besuch in Newmarket sprach König Charles offen über seine Gesundheit - an der Seite von seiner Frau Camilla (78). © Dylan Martinez/PA Wire/dpa

Doch Charles ist noch nicht über den Berg: Erst im Februar vorigen Jahres gab der Buckingham-Palast seine Diagnose bekannt - nachdem er zuvor wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung operiert worden war.

Bis heute ist unklar, um welche Krebsart es sich bei dem Monarchen handelt. Erst im März musste der König erneut aufgrund seiner Krankheit ins Krankenhaus. Während dieser Zeit zog sich Charles aus der Öffentlichkeit zurück und sagte mehrere Termine ab.

Doch nur wenige Wochen später konnte der 76-Jährige seine royalen Pflichten wieder aufnehmen.

Im Mai verriet ein Vertrauter: "Bei dieser Krankheit lernt man: Man muss sie einfach managen - und genau das tut er. Die medizinischen Fortschritte sind enorm. Ich sehe ehrlich gesagt keinen Unterschied an ihm. Solange man tut, was die Ärzte sagen, und sein Leben so normal wie möglich lebt - genau das macht er."