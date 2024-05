König Charles wollte Sohn Harry nicht sehen: Das soll der wahre Grund sein

London - Am 8. Mai war Prinz Harry (39) zu Besuch in London, um die von ihm gegründeten Invictus Games zu unterstützen. Eigentlich wollte sich der Royal mit seinem Vater König Charles III. (75) treffen, doch der sagte ab. Ein Insider soll nun den wahren Grund für die Absage verraten haben.

Prinz Harry (39) und König Charles (75) haben sich bei seinem Besuch in London nicht gesehen. © dpa/Jon Super

Zunächst freute sich der Prinz, seinen Vater bei seinem Besuch in London sehen zu können. Einen Tag später dann die ernüchternde Nachricht, dass der 75-Jährige einen zu vollen Terminkalender habe und es nicht schaffe, seinen jüngsten Sohn zu treffen.

Doch dies sei nur ein Vorwand gewesen, berichtet die Daily Mail.

Demnach habe ein anonymer Insider aus dem Palast dem Royal-Experten Richard Eden verraten, warum der König seinen Sprössling nicht sehen will. So hätten Harry und seine Frau Meghan (42) dem Monarchen nur Sorgen bereitet und er brauche dieses Drama nicht in seinem Leben, hieß es.

Kein Wunder nach dem Skandal-Interview mit Oprah Winfrey (70) im Jahr 2021 und seinem Buch "Spare", in dem der Sussex über die Zustände im Königshaus schrieb und seine Stiefmutter Camilla (76) als die böse Stiefmutter darstellte.

Solange Harry sich nicht für den Schmerz und die Worte entschuldige, werde es schwierig sein, ein Treffen mit seinem Vater zu bekommen, sagte der Insider.