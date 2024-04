Auch in schweren Zeiten: König Charles und Camilla feiern Hochzeitstag

Am 09. April 2005 heirateten König Charles (75) und Camilla (76) in England. © AFP/HOLLIE ADAMS / POOL

Am heutigen Dienstag wiederholt sich zum 19. Mal die Vermählung des Königspaares.

Diesen besonderen Tag verbringt das Paar in Birkhall, ihrem Haus auf dem Anwesen Balmoral in Schottland, berichtet The Sun. Bereits die Flitterwochen verbrachte das Paar in Birkhall.

Die beiden verbindet eine skandal-umrissene Liebesgeschichte. Sowohl Charles als auch Camilla hatten eine gescheiterte Ehe hinter sich, bevor sie sich das Ja-Wort gegeben haben.

Auch als die beiden verheiratet waren, blieben sie im Kontakt. Besonders seine vorhergehende Vermählung mit Prinzessin Diana (†1997) war turbulent.

Immer wieder wurde über Schwierigkeiten berichtet, bevor 1992 Mitschriften von einem höchst intimen Telefongespräch zwischen Charles und Camilla unter dem Namen "Camillagate" veröffentlicht wurden. Im selben Jahr wurde die Trennung vom zukünftigen König und Diana verkündet.