Tom Cruise und ... "Winnie Puuh"? Weitere Stars für Krönungskonzert von Charles III. angekündigt!

Windsor - Was könnten die Comic-Figur "Winnie Puuh" und Hollywood-Star Tom Cruise (60) gemeinsam haben? Ganz klar: Beide werden beim Krönungskonzert für König Charles III. (74) eine Rolle spielen!

Auch die Comic-Figur "Winnie Puuh" und Hollywood-Star Tom Cruise (60) werden beim Krönungskonzert anwesend sein. © Bildmontage: Michael Buckner/Getty Images via AFP, Chris Delmas/AFP

Das kündigte der Buckingham Palace in der Nacht zum Samstag in einer Mitteilung an.

Damit könnte der britische König eine Hommage an seine verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II. (†96), im Sinn haben. Die Monarchin hatte sich für ihr Jubiläumskonzert im Juni 2022 mit dem animierten Bären Paddington zum Tee getroffen. Der kurze Video-Sketch sammelte damals zahlreiche Fans.

Das Konzert für Charles wird am Abend des 7. Mai auf Schloss Windsor stattfinden und somit das Krönungswochenende (6. - 7. Mai) zu einem gebührenden Abschluss bringen.

"Vor der atemberaubenden Kulisse von Schloss Windsor wird es ein Abend voller unvergesslicher Momente, die Ihre Majestäten und alle Menschen im Vereinigten Königreich genießen können", sagte die zuständige BBC-Direktorin Kate Phillips. Der britische Sender wird die Veranstaltung live übertragen.

Bereits im Voraus kündigte der Palast einige hochkarätige Auftritte an. Darunter eine der ersten Liveshows der Band "Take That" seit vier Jahren! Drei originale Bandmitglieder sagten bereits zu, nur die Zusagen von Robbie Williams (49) und Jason Orange (52) stehen noch aus.

Aber auch Musik-Ikonen wie Katy Perry (38), Lionel Richie (73) und Opernsänger Andrea Bocelli (64) werden das Krönungswochenende musikalisch begleiten.

Doch hier endet die Liste der Stars noch lange nicht. In der Ankündigung des Palasts tauchen auch noch weitere bekannte Namen auf.