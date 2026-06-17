Wutausbruch wegen Gerichtsentscheid: Marius Borg Høiby randaliert in Zelle und bricht sich Knochen

Oslo (Norwegen) - Am Montag wurde der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52), Marius Borg Høiby (29), vom Gericht in Oslo zu vier Jahren Haft verurteilt . Wenige Tage vor der Verurteilung hatte Høiby einen Antrag auf Freilassung aus der U-Haft gestellt. Als dieser abgelehnt wurde, rastete der 29-Jährige im Gefängnis aus.

Nachdem man seinen Antrag auf Freilassung aus der U-Haft abgelehnt hatte, ist Marius Borg Høiby (29) in seiner Zelle ausgerastet. © Lise Aserud/NTB/dpa

Noch vor der Urteilsverkündung am Montag soll Høiby in seiner Zelle die Beherrschung verloren haben. Grund dafür ist die Ablehnung seines Antrags auf Freilassung, wie die norwegische Zeitung "Dagbladet" schreibt.

Der Sohn von Mette-Marit hatte mehrmals verlauten lassen, wie wichtig es ihm sei, in der Nähe seiner schwer kranken Mutter zu sein. Die Kronprinzessin leidet an einer chronischen Lungenfibrose und steht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation.

Doch als das Berufungsgericht Borgarting seinen Antrag ablehnte, soll Høiby derart empört gewesen sein, dass er in seiner Wut gegen einen Schrank in seiner Zelle schlug.

Einem Gefängnisbericht zufolge habe er sich dabei die rechte Hand gebrochen. "Er wurde wütend und aufgebracht. Er wollte lange Zeit nicht mit den Beamten sprechen", heißt es.

Als Høibys rechter Arm begann blau anzulaufen, brachte man ihn in die Notaufnahme.