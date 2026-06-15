Während die Royals feiern: Prinz Harry meldet sich mit Botschaft an Deutschland
England/USA - Am Wochenende fand die traditionelle "Trooping the Colour"-Parade zu Ehren des Geburtstags von König Charles (77) statt. Während sich die britischen Royals in London versammelten, meldete sich Prinz Harry (41) zeitgleich mit einer Videobotschaft zu Wort.
Denn der Herzog von Sussex richtete einige Worte an die Teilnehmer der Eröffnungsfeier des "Invictus Germany Sports Festival 2026" - die "Invictus Games" wurden unter anderem von Harry ins Leben gerufen.
Das internationale Sportereignis richtet sich an Soldatinnen und Soldaten, die durch Verletzungen im Einsatz oder Dienst sowie durch Erkrankungen dauerhafte körperliche oder seelische Beeinträchtigungen erlitten haben. In diesem Jahr fand das Event in Düsseldorf statt.
"Es ist mir eine Ehre, diese Botschaft zu senden, während ihr euch alle in Düsseldorf für einen weiteren Invictus-Sportwettbewerb versammelt. (...) Deutschland setzt ein starkes Beispiel dafür, was es bedeutet, Dienst mit Würde und langfristigem Engagement zu würdigen", so der Prinz in seiner Ansprache laut People.
Zeitgleich versammelten sich zahlreiche Mitglieder der Königsfamilie zur Geburtstagsparade von Charles in London. Prinzessin Kate (44), Prinz William (43) und ihre Kinder - Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) - sowie Camilla (78) posierten auf dem Balkon des Buckingham Palace.
Von Harry fehlte dabei erwartungsgemäß jede Spur. Bis zu seinem Rückzug von den royalen Pflichten im Jahr 2020 hatte der Herzog seit seiner Kindheit jedes Jahr an dieser Veranstaltung teilgenommen.
Bringt Prinz Harry seine Frau zurück nach Großbritannien?
Seit mittlerweile rund sechs Jahren stehen der 41-Jährige und seine Frau Herzogin Meghan (44) jedoch im Streit mit der britischen Königsfamilie. Denn nach ihrem Umzug in die USA erhob das Herzogspaar schwere Vorwürfe gegen das Königshaus - unter anderem wegen Rassismus gegenüber Meghan. Zudem soll William seinen Bruder einst während eines Streits zu Boden geworfen haben.
Trotz der angespannten Beziehung zwischen beiden Seiten wünscht sich Harry schon länger Frieden mit seiner Familie - nicht zuletzt wegen der Krebserkrankung seines Vaters Charles. In wenigen Wochen wird der 41-Jährige nach Großbritannien reisen, um an verschiedenen Terminen im Zusammenhang mit den "Invictus Games 2027" teilzunehmen.
Bereits vor einiger Zeit wurde berichtet, dass der Prinz zu diesem Anlass seine Frau sowie die Kinder wieder mit nach England bringen könnte. Ein Hindernis bleibt dabei jedoch der staatlich finanzierte Polizeischutz, den die Sussexes nach ihrem Umzug in die USA verloren hatten.
Seitdem hatte Harry seine Familie nicht mehr nach England bringen wollen - zu groß sei die Angst, ihnen könnte etwas passieren. Eine erneute Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen könnte daran jedoch etwas ändern - und damit die Chance auf ein wenig mehr Familienfrieden erhöhen.
Titelfoto: Montage: Evgeniy Maloletka/AP/dpa, Aaron Chown/PA Wire/dpa