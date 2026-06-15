Während die Royals feiern: Prinz Harry meldet sich mit Botschaft an Deutschland

England/USA - Am Wochenende fand die traditionelle "Trooping the Colour"-Parade zu Ehren des Geburtstags von König Charles (77) statt. Während sich die britischen Royals in London versammelten, meldete sich Prinz Harry (41) zeitgleich mit einer Videobotschaft zu Wort.

Prinz Harry (41) gab zur Eröffnung der "Invictus Games" in Düsseldorf eine Ansprache. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Denn der Herzog von Sussex richtete einige Worte an die Teilnehmer der Eröffnungsfeier des "Invictus Germany Sports Festival 2026" - die "Invictus Games" wurden unter anderem von Harry ins Leben gerufen.

Das internationale Sportereignis richtet sich an Soldatinnen und Soldaten, die durch Verletzungen im Einsatz oder Dienst sowie durch Erkrankungen dauerhafte körperliche oder seelische Beeinträchtigungen erlitten haben. In diesem Jahr fand das Event in Düsseldorf statt.

"Es ist mir eine Ehre, diese Botschaft zu senden, während ihr euch alle in Düsseldorf für einen weiteren Invictus-Sportwettbewerb versammelt. (...) Deutschland setzt ein starkes Beispiel dafür, was es bedeutet, Dienst mit Würde und langfristigem Engagement zu würdigen", so der Prinz in seiner Ansprache laut People.

Zeitgleich versammelten sich zahlreiche Mitglieder der Königsfamilie zur Geburtstagsparade von Charles in London. Prinzessin Kate (44), Prinz William (43) und ihre Kinder - Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) - sowie Camilla (78) posierten auf dem Balkon des Buckingham Palace.

Von Harry fehlte dabei erwartungsgemäß jede Spur. Bis zu seinem Rückzug von den royalen Pflichten im Jahr 2020 hatte der Herzog seit seiner Kindheit jedes Jahr an dieser Veranstaltung teilgenommen.