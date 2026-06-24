Tochter von norwegischer Prinzessin über ihre Bisexualität: "Unsicherheit und Scham"

Oslo (Norwegen) - Der Juni steht im Zeichen der Vielfalt, denn er ist der internationale Pride Month. Noch immer sind Menschen der LGBTQ+-Community Diskriminierung ausgesetzt und wollen deshalb ein Zeichen setzen. So auch die Tochter der norwegischen Prinzessin Märtha Louise (54), Maud Angelica Behn (23).

Maud Angelica Behn (23) steht zu ihrer Bisexualität und will andere stärken. © Screenshot/Instagram/maud_angelica_behn

Erst vergangenes Jahr im Sommer outete sich die 23-Jährige auf Instagram als bisexuell. Damals nahm sie im Juni 2025 an einer Pride-Parade in Oslo teil und schrieb: "Happy Pride von einer bisexuellen Person."

Auch dieses Jahr ließ es sich die junge Royal nicht nehmen, in einem Beitrag auf Instagram erneut auf das wichtige Thema aufmerksam zu machen.

Diesmal jedoch tauchte sie regelrecht in ihre eigene Vergangenheit ab und offenbarte äußerst intime Gedanken: "In meiner Jugend war ich oft sehr verwirrt darüber, wer ich war und in wen ich mich verlieben könnte. Ich hatte viele Fragen, viel Unsicherheit und Scham."

Es habe eine Zeit gegeben, in der die Norwegerin "diese Seite" in ihr versucht hatte zu unterdrücken, weil sie sie für "falsch" oder "zu viel" hielt. Obwohl der Weg zu ihrem wahren Ich lang und manchmal auch beschwerlich war, sei sie heute unfassbar stolz auf sich.

"Diese Liebe kann nie falsch sein", so Maud.