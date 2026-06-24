Endlich Versöhnung mit König Charles: Royales Wiedersehen auch zwischen den Streit-Brüdern Harry und William?

England - In wenigen Wochen soll es so weit sein: Prinz Harry (41) wird gemeinsam mit seiner Familie erstmals nach vielen Jahren wieder nach Großbritannien reisen und König Charles (77) sehen. Doch welche Auswirkungen wird dieses Treffen auf das angespannte Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (44) haben?

Prinz William (44, l.) und Prinz Harry (41) sind seit Jahren zerstritten. (Archivbild) © Martin Meissner/AP/dpa

Denn der Thronfolger und sein jüngerer Bruder sind seit Jahren zerstritten. Auslöser für das Zerwürfnis war Harrys Rückzug aus den royalen Pflichten sowie sein anschließender Umzug in die USA.

Zudem hatte der 41-Jährige William verschiedene Dinge vorgeworfen - unter anderem soll der 44-Jährige seinen Bruder in einem Streit "zu Boden geworfen" haben.

Kann diese Beziehung überhaupt noch repariert werden? Gegenüber Page Six erklärte eine Quelle, dass sie nicht glaube, dass das Treffen zwischen Charles und Harry irgendetwas ändern werde.

"Ich denke, es ist derzeit nahezu unmöglich, irgendwelche Schlüsse über eine Versöhnung zwischen Harry und William zu ziehen", so die Royal-Kommentatorin Amanda Matta.

Demnach sei die Beziehung zwischen den beiden Brüdern die "angespannteste" innerhalb der königlichen Familie.

William bemühe sich derzeit verstärkt darum, Stärke und Führungsqualitäten auszustrahlen. Zudem soll er Charles' Umgang mit emotional aufgeladenen Themen - beispielsweise den Skandal rund um den Ex-Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor (66) - kritisch gesehen haben.

Eine weitere Expertin stimmte dem zu und fügte hinzu, dass sie nicht glaube, dass sich die Geschwister während des Besuchs sehen werden: "Ich würde definitiv nicht erwarten, dass bei diesem Besuch etwas passiert. Aber man weiß natürlich nie."