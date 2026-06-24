Endlich Versöhnung mit König Charles: Royales Wiedersehen auch zwischen den Streit-Brüdern Harry und William?
England - In wenigen Wochen soll es so weit sein: Prinz Harry (41) wird gemeinsam mit seiner Familie erstmals nach vielen Jahren wieder nach Großbritannien reisen und König Charles (77) sehen. Doch welche Auswirkungen wird dieses Treffen auf das angespannte Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (44) haben?
Denn der Thronfolger und sein jüngerer Bruder sind seit Jahren zerstritten. Auslöser für das Zerwürfnis war Harrys Rückzug aus den royalen Pflichten sowie sein anschließender Umzug in die USA.
Zudem hatte der 41-Jährige William verschiedene Dinge vorgeworfen - unter anderem soll der 44-Jährige seinen Bruder in einem Streit "zu Boden geworfen" haben.
Kann diese Beziehung überhaupt noch repariert werden? Gegenüber Page Six erklärte eine Quelle, dass sie nicht glaube, dass das Treffen zwischen Charles und Harry irgendetwas ändern werde.
"Ich denke, es ist derzeit nahezu unmöglich, irgendwelche Schlüsse über eine Versöhnung zwischen Harry und William zu ziehen", so die Royal-Kommentatorin Amanda Matta.
Demnach sei die Beziehung zwischen den beiden Brüdern die "angespannteste" innerhalb der königlichen Familie.
William bemühe sich derzeit verstärkt darum, Stärke und Führungsqualitäten auszustrahlen. Zudem soll er Charles' Umgang mit emotional aufgeladenen Themen - beispielsweise den Skandal rund um den Ex-Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor (66) - kritisch gesehen haben.
Eine weitere Expertin stimmte dem zu und fügte hinzu, dass sie nicht glaube, dass sich die Geschwister während des Besuchs sehen werden: "Ich würde definitiv nicht erwarten, dass bei diesem Besuch etwas passiert. Aber man weiß natürlich nie."
Harry und Meghan reisen im Juli nach Großbritannien
Würde es ein großes Familientreffen geben, bei dem alle Mitglieder der royalen Familie zusammenkommen, wäre es wahrscheinlicher, dass die Brüder aufeinandertreffen.
Dennoch hält es die Expertin für unwahrscheinlich, dass sie aktuell Zeit miteinander verbringen werden, nur weil Harry wieder in Großbritannien ist.
Charles halte sich laut ihr bewusst aus den Streitigkeiten heraus, sie glaube nicht, dass der König bei einer möglichen Versöhnung eine große Rolle spielen werde.
"Ich denke, er konzentriert sich wahrscheinlich einfach darauf, Zeit mit dem Sohn zu verbringen, den er lange nicht gesehen hat. Vor allem könnte er seine Enkelkinder wiedersehen. Ich bin sicher, dass das im Moment seine größte Priorität ist."
Sie sagte, eine Annäherung müsse Schritt für Schritt geschehen. Wenn die Situation in einer Familie über einen so langen Zeitraum so schwierig und entfremdet gewesen sei, könne man nicht erwarten, dass sich alles über Nacht ändere.
Im kommenden Monat wird Harry gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) sowie den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach Großbritannien reisen, wo die Kinder ihren Opa Charles nun endlich besser kennenlernen sollen.
Titelfoto: Martin Meissner/AP/dpa