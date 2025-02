Erneuter Alleingang? Meghan Markle lässt Prinz Harry links liegen

Prinz Harry (40) und Meghan Markle (43) leben seit 2020 in den USA. © Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben ihre Kinder während der Spiele in Kanada in ihrem Zuhause in Kalifornien gelassen.

Wie Page Six berichtete, sei dies auch der Grund für die vorzeitige Abreise der 43-Jährigen gewesen.

"Dies war eine im Voraus geplante Vereinbarung, um sicherzustellen, dass sie bei den Kindern sein kann, während der Herzog weiterhin den restlichen Teil der Spiele unterstützt", so eine Quelle.

Ein weiterer Insider berichtete, dass Meghan bereits 2023 ein ähnliches Verhalten zeigte, als sie mitten während der Invictus Games in Düsseldorf anreiste und ihren Mann für nur fünf Tage unterstützte.