Gemobbt in sozialen Medien: Harry spricht über Hass, dem Meghan Markle ausgesetzt war

"Einer der Gründe, warum die digitale Welt für uns so wichtig war, ist, dass meine Frau im Jahr 2018 die meistgetrollte [Anm. d. Red.: bedeutet so viel wie 'absichtlich geärgert'] Person der Welt war", so der Prinz.

Der 40-Jährige war als Überraschungsgast beim "Nexus Global Summit" in New York aufgetaucht.

Zur Zeit ihrer Hochzeit wurde Meghan Markle von der britischen Presse regelrecht zerfleischt, weil sie immer wieder royale Regeln brach. © Ben Birchall/PA Wire/dpa

"Da begann es für uns wirklich Sinn zu ergeben", so Harry und erinnerte an die Zeit, in der er sich mit der heute 43-Jährigen verlobte. Damals stand die ehemalige Schauspielerin massiv in der Kritik.

Jahre später - nachdem das Paar seine royalen Pflichten niedergelegt und ein neues Leben in den USA begonnen hatte - enthüllte Meghan, dass sie zu dieser Zeit mit Suizidgedanken kämpfte, nachdem sie all die negativen Schlagzeilen über sich gelesen hatte.

Die Herzogin selbst sprach in einem Interview davon, sie sei "eine der meistgemobbten Personen der Welt".

Heute setzt sich das Paar weiterhin aktiv für mehr Achtsamkeit und Sicherheit im digitalen Raum ein.