Zum Geburtstag ihrer Tochter: Meghan Markle teilt intime Bilder

Meghan Markle (43) ist stolz auf ihre beiden Kinder. © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

"Alles Gute zum Geburtstag an unser schönes Mädchen! Heute vor vier Jahren kam sie in unser Leben - und jeder Tag ist dadurch heller und besser. Danke an alle, die Liebe senden und ihren besonderen Tag feiern!", lauteten die rührenden Zeilen der stolzen Zweifach-Mama auf Instagram.

Dazu veröffentlichte die 43-Jährige zwei Schwarzweiß-Bilder, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen wurden.

Auf dem ersten Schnappschuss sitzt Meghan auf einem Boot und hält dabei ihre heute vierjährige Tochter fest im Arm. Das andere Foto zeigt Mutter und Kind im Krankenhaus kurz nach der Geburt.

Die drei Millionen Follower werden sicherlich gerührt von dem überaus intimen Post sein. Reagieren können sie auf den Beitrag allerdings nicht, da die Kommentarfunktion ausgestellt ist.