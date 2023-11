Harry und Meghan zeigen sich verliebt, doch Experte gibt der Ehe nur noch wenige Jahre

Könnte die Ehe von Prinz Harry (39) und Meghan Markle (42) schon in wenigen Jahren vor dem Aus stehen? © ODD ANDERSEN / AFP

"Ich würde die Dauer der Ehe eher in Jahren als in Jahrzehnten messen", sagte der ehemalige Vanity Fair Redakteur Graydon Carter (74) der Zeitung Sunday Times in einem am gestrigen Sonntag veröffentlichten Artikel.

Er wirft Meghan berechnendes Verhalten vor und ist der Meinung, sie habe alles bekommen, um ihre Hollywood-Karriere neu zu starten.

"Ich glaube, sie hat den armen Harry in den Schatten gestellt und bekommen, was sie wollte: Bekanntheit, Geld und einen Titel", fügte er hinzu, "Seine Nützlichkeit für sie nimmt täglich ab."

"Wenn eine Real Housewives[...]-Show in Arbeit ist, wäre sie eine Verlockung", scherzte Carter in Anspielung auf die neue Heimatstadt der Sussexes im Zusammenhang mit den TV-Serienformaten "Real Housewifes of ...".

Die gibt es mittlerweile für verschiedene Städte der USA, unter anderem New York City, Miami und Beverly Hills.