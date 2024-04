Mobbing-Vorwürfe gegen Herzogin Meghan: Ex-Mitarbeiterin packt aus!

Herzogin Meghan (42) soll am Hof für eine "feindliche" Stimmung gesorgt haben. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 sieht sich die Ehefrau von Prinz Harry (39) immer wieder mit heftigen Anschuldigungen konfrontiert. Eine davon lautet: Mobbing!

So hatten mehrere ehemalige königliche Mitarbeiter vor rund drei Jahren behauptet, die Schauspielerin sei während ihrer Zeit am Hof nicht gerade freundlich mit ihnen umgegangen - im Gegenteil.

Meghan habe für ein "feindliches Arbeitsumfeld" gesorgt, war bei einer Umfrage unter den Betroffenen herausgekommen, die die damalige Königin Elizabeth II. (†96) nach den schwerwiegenden Behauptungen in Auftrag gegeben hatte.

Eine der Befragten war Samantha Cohen (54), langjährige Pressesprecherin der Queen und spätere Privatsekretärin der Sussexes, die mit ihren Erfahrungen nun an die Öffentlichkeit geht.

Nachdem die 54-Jährige bereits vor drei Jahren von der negativen Stimmung am Palast berichtet hatte, sprach sie nun in einem Interview mit der Zeitung Herald Sun die hohe Personal-Fluktuation an, die damals am Hof geherrscht habe.