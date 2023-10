Neue "Suits"-Serie! TV-Comeback für Herzogin Meghan?

Kalifornien (USA) - Jahrelang war Herzogin Meghan (42) in der Anwaltsserie "Suits" zu sehen. Nun bekommt der Serienhit einen Nachfolger - mit Meghan ?

Feiert Herzogin Meghan (42) bald ihr Comeback als Schauspielerin? © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Tolle Neuigkeiten für alle "Suits"-Fans: Die beliebte Anwaltsserie geht in die nächste Runde!

Wie das US-Branchenportal Deadline berichtete, soll der Macher des US-Serienerfolgs, Aaron Korsh (56), bereits an einem Nachfolger für NBC Universal tüfteln.

Grund für das neue Projekt dürfte der große Erfolg der Originalserie sein, die diesen Sommer in den Vereinigten Staaten einen zweiten Frühling erleben durfte und mehr als zwei Monate lang der meistgestreamte Titel auf allen Plattformen in den USA war.

Kein Wunder also, dass die Macher des Quotenhits nun daran anknüpfen wollen und einen Ableger der gefeierten Anwaltsserie planen.



Das neue Projekt werde allerdings weder eine echte Fortsetzung noch ein Spin-off der Original-Reihe sein. Vielmehr solle eine eigenständige Serie entstehen, die im "Suits"-Universum spielen werde, wie es heißt.



So sollen sowohl die Charaktere als auch das Setting ausgetauscht werden: Schauplatz der neuen Dramen am Arbeitsplatz werde diesmal Los Angeles statt wie bisher New York sein.