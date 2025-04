Plagiatsvorwürfe gegen Meghan Markle: Hat die Herzogin dreist abgekupfert?

Hat Meghan Markle (43) von einer Kinderbuchautorin geklaut? © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Es gebe "verblüffende Ähnlichkeiten" zwischen ihrem Buch und Meghans Netflix-Show, äußerte Schriftstellerin und Illustratorin Mel Elliott gegenüber The Sun.

In einem Schreiben, welches die Autorin an Meghans Team verschickte, übt sie deutliche Kritik an Meghans geplanter Zeichentrickserie "Pearl".

Die 43-Jährige hatte das Animationsprojekt im Jahr 2021 angekündigt - als Teil eines 100-Millionen-Dollar-Deals mit Netflix.

Zum Zeitpunkt von Meghans Ankündigung hatte Elliott jedoch bereits drei Teile ihrer Kinderbuchreihe "Pearl Power" veröffentlicht.

Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Werken seien "zu zahlreich und zu auffällig, als dass es sich um einen reinen Zufall handeln könnte", heißt es in dem Schreiben. Es bestehe "die Gefahr, dass das Projekt geistige Eigentumsrechte verletzen könnte".

Elliott habe mehrfach versucht, sowohl Netflix als auch Meghans Produktionsfirma Archewell zu kontaktieren, jedoch stets ohne Erfolg.