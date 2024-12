Sportmoderator versuchte es bei Meghan Markle – doch sie gab ihm einen eiskalten Korb!

Meghan Markle (43) hat einem Sportmoderator einen Korb gegeben. © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Der ehemalige ESPN-Moderator Ryen Russillo (49) berichtete, dass Meghan ihm einst eine Abfuhr erteilte, obwohl er dachte, sie sei "zu haben".

Wie Page Six berichtet, war Russillo kürzlich im "Bill-Simmons-Podcast" zu Gast und erinnerte sich an ein Treffen mit der heutigen Herzogin im Jahr 2014.



Damals besuchte er ein Benefiz-Footballspiel, bei dem auch Meghan anwesend war.

"Es waren alles Bikini-Models. Also hat niemand Markle wirklich Aufmerksamkeit geschenkt. Ich dachte mir: 'Das ist meine Chance. Sie zweifelt wahrscheinlich gerade ein bisschen an sich selbst. Sie war noch nie so zu haben wie jetzt'", erinnerte sich der 49-Jährige.