Meghan teilt Knutschfotos von ihrer Hochzeit mit Prinz Harry

Montecito (USA) - An diesem Dienstag (19. Mai) feiern Harry (41) und Meghan (44) ihren achten Hochzeitstag. Zu diesem besonderen Anlass überraschte die Herzogin von Sussex im Netz mit privaten Schnappschüssen ihres großen Tages.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) gaben sich am 19. Mai 2018 das Jawort. © picture alliance / Phil Noble/POOL REUTERS/dpa | Phil Noble

Verliebt blickt sich das frischgebackene Ehepaar während seines romantischen Hochzeitstanzes in die Augen, tauscht leidenschaftliche Küsse aus und schwingt ausgelassen das Tanzbein.

Auf ihrem Instagram-Account gewährt Meghan ihren viereinhalb Millionen Followern exklusive Einblicke in ihre Hochzeitsfeier im Jahr 2018.

"Heute vor acht Jahren", schreibt die Schauspielerin zu zwei Fotoreihen, die nicht nur die emotionalen Momente kurz nach der feierlichen Zeremonie in der St. George's Chapel zeigen, sondern auch das lebendige Treiben der nächtlichen Hochzeitsparty einfangen.

Von der strengen königlichen Etikette scheint auf den bislang unveröffentlichten Schwarz-Weiß-Aufnahmen kaum noch etwas zu spüren zu sein: Im eleganten, weißen Neckholder-Kleid wirbelt die Braut über die Tanzfläche, schlingt die Arme um den Hals ihres Mannes und wirft lachend die Hände in die Luft, während ihr Bräutigam genauso losgelöst übers Parkett fegt und dabei amüsante Grimassen schneidet.

Inmitten des wilden Getümmels tauschen die beiden Frischvermählten mehrere innige Küsse aus.