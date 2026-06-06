Freund packt aus: So sind Meghan und Harry privat drauf

USA - Sie sind wohl das Royal -Paar mit den meisten kritischen Schlagzeilen: Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41). Egal ob Ärger mit der britischen Königsfamilie, Vorwürfe einer egoistischen Haltung oder einen schwierigen Führungsstil - die Kontroversen dauern an. Doch wie sind die beiden privat wirklich drauf? Ein Insider packte nun aus.

Starkoch José Andrés (56) verrät, wie Meghan und Harry privat sind. © JP Yim / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Denn ihr langjähriger Freund, der Starkoch José Andrés (56), verriet gegenüber People, dass sich die beiden auch fernab der Kameras regelmäßig für andere Menschen einsetzen.

Der 56-Jährige war selbst bereits in der Netflix-Serie der Herzogin "With Love, Meghan" zu sehen.

Seit rund sechs Jahren arbeitet er mit seiner Hilfsorganisation "World Central Kitchen" und der Wohltätigkeitsorganisation von Meghan und Harry zusammen, um Menschen in Not zu helfen.

Im Alltag, so Andrés, seien die beiden ein ganz normales Paar und verhalten sich ähnlich wie jede andere Familie auch.

"Sie haben ihre Küche zum Treffpunkt gemacht. [...] Ich liebe, wie Meghan mit ihren Kindern und mit Essen umgeht", erklärte der Koch.

Er fügte hinzu: "Wenn wir uns sehen oder miteinander sprechen, reden wir über das, worüber alle anderen auch sprechen, oder? Leben, Familie, schöne Zeiten, neue Gerichte, neue Restaurants."