Zerstört Meghan Markle alles? Ihr Vater will ein neues Leben beginnen!

Meghan Markle (43) wolle nichts mehr mit ihrem Vater zu tun haben. © dpa/Evan Agostini

Aktuell lebt Thomas in Mexiko, gab jedoch am gestrigen Sonntag bekannt, dass er einen "Neuanfang" an einem anderen Ort der Welt erwäge.



Ein königlicher Experte ist sich – wie so oft – sicher und gab gegenüber The Sun an: Meghan sei schuld und habe ihm "keine andere Wahl gelassen, als wegzuziehen".

"Es hätte ihm viel bedeutet und ihr nicht geschadet", so der Experte.

Der 80-Jährige "sei sehr gut zu ihr gewesen", doch die Herzogin bleibe offenbar standhaft und lasse ihre Kinder nicht in die Nähe ihres Großvaters.