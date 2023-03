Meghan "nicht mutig genug": Prinz Harry alleine bei Krönung von König Charles?

"Ich glaube nicht, dass Meghan mutig oder stark genug ist, um dort zu sein - sie müsste einer Familie in die Augen sehen, die sie unter den Bus geschoben hat", erklärte der 64-Jährige.

Die Entscheidung liegt bei nun den Sussexes. Palast-Insider Paul Burrell (64) ist sich sicher, dass zumindest Herzogin Meghan nicht in den Flieger nach England steigen wird.

Laut der britischen Zeitung " The Mirror " wurde die Einladung zur Krönungszeremonie vom Buckingham Palace in London nach Los Angeles zu Prinz Harry und seiner Frau Meghan geschickt. Nun wartet man auf Zu- oder Absage zu dem royalen Event.

Für Prinz Harry (r.) soll Queen Consort Camilla (75, M.) eine der größten Hürden sein, an der Krönungszeremonie seines Vaters teilzunehmen. © -/The Daily Telegraph/epa/dpa

Burrell glaubt, Meghan werde "sich weigern, sich dem Lärm zu stellen", der wohl in Form von Blicken, Getuschel und Presse-Meldungen auf die Herzogin einschlagen würde.

"Aber ich denke, Harry kommt vielleicht alleine und sie hat ihm wahrscheinlich gesagt, dass sie nicht an seiner Seite sein kann, wenn er kommt", sagte der Insider weiter. Der noch offiziell zu krönende König ist immerhin sein Vater.

Doch Burrell sieht auch für den Prinzen Schwierigkeiten, die der Besuch der Zeremonie mit sich bringen könnte. Grund dafür sei die schwierige Beziehung zu Queen Consort Camilla (75), die während der Krönung nun genau dort zu sehen sein wird, wo Harrys Mutter Lady Diana (†36) hätte stehen sollen.

Prinz Harry zog in seinem Enthüllungsbuch "Reserve" (Originaltitel: "Spare") über seine Stiefmutter her, gab ihr die Schuld für Dinge, welche sie nicht getan hatte, und flehte sogar seinen Vater (zusammen mit seinem Bruder Prinz William, 40) an, Camilla nicht zu heiraten.

Paul Burrell rät den Sussexes jedoch, komplett auf die Teilnahme der Krönungszeremonie zu verzichten, nachdem sie den britischen Royals den Rücken gekehrt haben.