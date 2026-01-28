Prinzessin Kate verrät: Das sind die Hobbys ihrer Kinder

England - Prinzessin Kate (44) gab vor wenigen Tagen bei ihrem jüngsten royalen Termin einen kleinen Einblick in die Hobbys ihrer drei Kinder.

Prinzessin Kate (44) verriet, wie musikalisch ihre Kinder aufgestellt sind. © Chris Jackson/PA Wire/dpa

Anlass war ihr Besuch beim "Children's Trauma Therapy Service", einer Einrichtung, die Kinder und ihre Familien bei der Bewältigung traumatischer Erlebnisse unterstützt.

Wie People berichtete, ist die 44-Jährige bereits seit Jahren Schirmherrin von "Family Action", einer britischen Wohltätigkeitsorganisation, die das Programm ins Leben gerufen hatte.

Während ihres Termins nahm sich Kate viel Zeit für die Kinder, spielte mit ihnen und tauschte sich offen und herzlich aus.

Nach dem Besuch berichtete ein Therapeut von einem besonderen Gespräch mit der Prinzessin: "Durch traumatische Erfahrungen geht oft dieses Gefühl von Verspieltheit und Freude verloren - doch es kehrt zurück, wenn man gemeinsam musiziert oder zeichnet."

Genau das habe auch die Herzogin betont: Als Erwachsene verliere man diese Leichtigkeit häufig, doch ihr Sohn, Prinz George (12), helfe ihr dabei, sich diese Verspieltheit zu bewahren - und sie verriet, dass seine musikalische Seite dabei hilft!