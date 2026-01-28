Prinzessin Kate verrät: Das sind die Hobbys ihrer Kinder
England - Prinzessin Kate (44) gab vor wenigen Tagen bei ihrem jüngsten royalen Termin einen kleinen Einblick in die Hobbys ihrer drei Kinder.
Anlass war ihr Besuch beim "Children's Trauma Therapy Service", einer Einrichtung, die Kinder und ihre Familien bei der Bewältigung traumatischer Erlebnisse unterstützt.
Wie People berichtete, ist die 44-Jährige bereits seit Jahren Schirmherrin von "Family Action", einer britischen Wohltätigkeitsorganisation, die das Programm ins Leben gerufen hatte.
Während ihres Termins nahm sich Kate viel Zeit für die Kinder, spielte mit ihnen und tauschte sich offen und herzlich aus.
Nach dem Besuch berichtete ein Therapeut von einem besonderen Gespräch mit der Prinzessin: "Durch traumatische Erfahrungen geht oft dieses Gefühl von Verspieltheit und Freude verloren - doch es kehrt zurück, wenn man gemeinsam musiziert oder zeichnet."
Genau das habe auch die Herzogin betont: Als Erwachsene verliere man diese Leichtigkeit häufig, doch ihr Sohn, Prinz George (12), helfe ihr dabei, sich diese Verspieltheit zu bewahren - und sie verriet, dass seine musikalische Seite dabei hilft!
Welche Instrumente spielen die Kinder von William und Kate?
Bereits in der Vergangenheit hatte Kate immer wieder über die Interessen ihrer Kinder gesprochen. So nimmt George E-Gitarrenunterricht und Prinzessin Charlotte (10) übt fleißig Klavier.
Prinz Louis (7) widmet sich hingegen dem Schlagzeugspielen - und das offenbar ziemlich laut!
"Mein Jüngster lernt Schlagzeug. Deshalb verbringe ich mein ganzes Leben mit den Fingern in den Ohren", scherzte sein Vater, Prinz William (43), vor einigen Monaten.
Im Dezember zeigte Charlotte bereits ihr Geschick am Piano, als sie während des Weihnachtsgottesdienstes ein Duett mit ihrer Mutter spielte.
Musikalisch sind die Kinder von William und Kate damit bestens aufgestellt - fast so, als könnten sie eine eigene Familienband gründen.
Titelfoto: Montage: Chris Jackson/PA Wire/dpa, Chris Jackson/PA Wire/dpa