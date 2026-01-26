Nach zahlreichen Rückschlägen: Kann Prinz Harry Vergangenheit nicht hinter sich lassen?

USA - Vor sechs Jahren zogen Prinz Harry (41) und seine Frau Meghan Markle (44) einen Schlussstrich unter ihr Leben als arbeitende Royals und starteten ein neues Leben in den USA . Insidern zufolge hat Harry seine Vergangenheit noch nicht ganz hinter sich gelassen.

Insidern zufolge kann Prinz Harry (41) seine Vergangenheit in Großbritannien nicht vollständig hinter sich lassen.

Auch wenn der 41-Jährige zuvor betonte, dass sein Leben in den USA genau das sei, was seine Mutter Prinzessin Diana "für ihn gewollt hätte", musste das Herzogspaar im vergangenen Jahr zahlreiche Rückschläge verkraften, wie Page Six berichtete.

So sind mehrere Millionen-Deals, darunter mit den Streamingplattformen Netflix und Spotify, ins Stocken geraten. Zudem sei ihre Wohltätigkeits-Stiftung Archewell "im Grunde zusammengebrochen".

Harry und Meghan gehen demnach langsam die finanziellen Mittel aus, die Lebenskosten für das Paar sind zudem extrem hoch. Ein Insider berichtete, dass sie bereits Personal abbauen mussten.

Berichten zufolge geben sie zwischen zwei und drei Millionen US-Dollar pro Jahr für Sicherheit aus, zuzüglich monatlicher Zahlungen für eine Hypothek über zehn Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 8,4 Millionen Euro). Hinzu kamen weitere Kosten für Haus- und Arbeitskräfte.

"Harry macht in Amerika eigentlich nicht viel. Es scheint, als sei er immer noch sehr in der Vergangenheit verhaftet", hieß es weiter.