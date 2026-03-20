Mette-Marit den Tränen nahe: Epstein habe sie "manipuliert"

Oslo (Norwegen) - Den Tränen nahe und mit zitternder Stimme hat Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) in einem Fernsehinterview ihr Schweigen über ihre Freundschaft mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) gebrochen.

Mette-Marits (52) Name tauchte mehrfach in den "Epstein Files" auf. © Jens Kalaene/dpa

"Ich wünschte, ich hätte ihn niemals getroffen", sagte sie dem Sender NRK. Mette-Marit und Epstein sollen über Jahre Kontakt gehabt und sich über viele private Dinge ausgetauscht haben – auch nachdem der US-Amerikaner bereits zum ersten Mal verurteilt worden war.

"Ich wusste nicht, dass er ein Sexualverbrecher war", sagte sie NRK. Sie habe sich von Epstein "manipulieren und täuschen" lassen.

Bislang hatte sich Mette-Marit nur schriftlich zu ihrem engen Kontakt mit Epstein geäußert, der durch die Veröffentlichungen in dem Fall ans Licht gekommen war.

Der Name der Frau von Norwegens Kronprinz Haakon (52) taucht Hunderte Male in den Akten zu dem Fall auf. Das hatte in Norwegen große Kritik ausgelöst.