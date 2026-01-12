Polizei ermittelt wieder gegen Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

Oslo (Norwegen) - Neue Vorwürfe gegen Marius Borg Høiby (28) , Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52)! Dabei steht er sowieso bald schon vor Gericht.

Bald steht Marius Borg Høiby (28) vor Gericht. © picture alliance/dpa/NTB

Seit 2024 laufen Ermittlungen (u.a. wegen Vergewaltigung und Bedrohung) gegen den Prinzessinnen-Sohn. Er wurde zwischenzeitlich mehrfach verhaftet, im Sommer 2025 wurde Anklage erhoben.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen weiterer Straftaten!

Vor wenigen Wochen durchsuchten Beamte erneut seine Osloer Wohnung zur Beweismittelsicherung, befragten ihn und eine offenbar betroffene Frau.

Das berichtet Se og Hør mit Verweis auf die Zeitung Aftenposten.

Die Ermittlungen laufen noch. Ob erneut Anklage gegen Marius Borg Høiby erhoben wird, ist unklar, ebenso, was ihm genau vorgeworfen wird. Er selbst hat sich dazu bislang nicht geäußert.