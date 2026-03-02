Epstein-Skandal trifft nun auch Andrews Töchter: Beatrice und Eugenie von royalen Events ausgeschlossen

England - Der Epstein-Skandal rund um ihren Vater hat nun auch direkte Konsequenzen für Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35): Sie dürfen "auf absehbare Zeit" nicht an royalen Events teilnehmen!

Prinzessin Eugenie (35, l.) und Prinzessin Beatrice (37) sind bis auf Weiteres von royalen Events ausgeschlossen. © Montage: Paul Ellis/POOL AFPWPA Rota/dpa, John Walton/PA Wire/dpa

Demnach sind sie unter anderem vom jährlichen "Royal Ascot" im kommenden Juni und von der königlichen Kutschenprozession ausgeschlossen.

Wie die Daily Mail berichtete, seien die beiden Schwestern von der Entscheidung "völlig überrumpelt" worden. Zuvor habe es bereits hochrangige Gespräche im Buckingham-Palast gegeben, in denen ihre künftige Rolle innerhalb der Königsfamilie beraten worden sei.

Auch Prinz William (43) sei darauf bedacht, die beiden Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor (66) auf Abstand zu halten. Er habe zudem den anderen Mitgliedern der königlichen Familie geraten, sich "für den Rest des Jahres" nicht gemeinsam mit den Prinzessinnen fotografieren zu lassen.

Prinzessin Kate (44) soll offenbar eine ähnliche Ansicht vertreten. Auch sie wolle weiterhin Distanz zu ihnen wahren, bis Details zu einer möglichen finanziellen Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) vollständig geklärt seien. Bereits an Weihnachten habe das zukünftige Königspaar darauf geachtet, nicht gemeinsam mit Beatrice und Eugenie fotografiert zu werden.

Doch auch wenn sich die royale Familie vorerst nicht mehr mit Beatrice und Eugenie habe blicken lassen wollen, gebe es weiterhin "viel Mitgefühl für die Mädchen" aus der Öffentlichkeit. Unterstützung komme zudem aus dem US-Bundesstaat Kalifornien.