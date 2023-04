Entscheidung gefallen: Prinz Harry kommt zur Krönung - Was ist mit Meghan und den Kindern?

London (Großbritannien) - Nach Monaten der Spekulationen ist es endlich offiziell: Prinz Harry (38) wird an der Krönungszeremonie seines Vaters König Charles III. (74) teilnehmen. Meghan (41) und die Kinder sollen allerdings in Kalifornien bleiben.

Prinz Harry (38) kommt zur Krönung! Herzogin Meghan (41) bleibt mit den beiden Kindern Lilibet (1) und Archie (3) allerdings Zuhause in Kalifornien. © Martin Meissner/AP/dpa

Besser spät als nie! Wie die britische Zeitung "The Mirror" berichtet, bestätigte Prinz Harry nun endlich seine Teilnahme an dem royalen Super-Event am 6. Mai.

Auch der Buckingham Palace gab die Meldung offiziell in folgender Erklärung ab: "Der Buckingham Palace freut sich, bestätigen zu können, dass der Herzog von Sussex am 6. Mai am Krönungsgottesdienst in der Westminster Abbey teilnehmen wird."

Ferner hieß es: "Die Herzogin von Sussex wird mit Prinz Archie und Prinzessin Lillibet in Kalifornien bleiben."

Am 6. Mai ist nicht nur die Krönung von Harrys Vater, sondern auch der vierte Geburtstag seines Sohnes Archie (3).

Dies sei ein wichtiger Faktor für die verzögerte Entscheidung über die Teilnahme der Sussexes an der Zeremonie gewesen und der Hauptgrund, weshalb Harry schließlich beschloss allein zur Zeremonie zu kommen.