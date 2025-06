Endgültiger Bruch mit britischer Königsfamilie? Prinz Harry will seinen Namen ändern

London - Wie es scheint, werden die Risse zwischen Prinz Harry (40) und seiner königlichen Familie in England immer tiefer. Denn der abtrünnige Royal soll darüber nachdenken, seinen Nachnamen zu ändern, was einen radikalen Bruch mit seiner Familie väterlicherseits bedeuten würde.

Prinz Harry (40) sucht derzeit nach Möglichkeiten, seinen Nachnamen in "Spencer" umzuändern. © Alberto Pezzali/AP/dpa

Bei seinem letzten Besuch in Großbritannien soll der 40-Jährige sich von seinem Onkel, Earl Spencer (61), den Rat zu einer Namensänderung eingeholt haben.

Wie "The Mail on Sunday" berichtet, will Harry seinen Nachnamen Mountbatten-Windsor ablegen und derzeit aktiv nach Möglichkeiten suchen, um den Mädchennamen seiner Mutter "Spencer" anzunehmen.

Für seinen Vater König Charles (76) dürfte es eine bittere Pille sein, schließlich trägt die britische Königsfamilie seit Generationen den Nachnamen Mountbatten-Windsor, auch in den Geburtsurkunden von Harrys eigenen Kindern soll dieser stehen.

Allerdings dürfte die Namensänderung eher später als früher eintreten. Denn die rechtlichen Hürden seien unüberwindbar, damit dürfte Harrys Hoffnung nach dem Gespräch mit seinem Onkel erst einmal ein Dämpfer verpasst worden sein.