Harry und Meghan kehren bald nach Großbritannien zurück: Emotionaler Besuch mit ihren Kindern geplant?
Vereinigtes Königreich - Im Juli werden Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) erstmals seit Jahren wieder gemeinsam mit ihren Kindern nach Großbritannien reisen. Dabei könnte ein besonders bewegender Moment bevorstehen.
Der angekündigte Besuch der Sussexes in Harrys Heimat wird mit großer Spannung erwartet.
Während der zweiwöchigen Reise anlässlich der Invictus Games soll es nicht nur zum lang ersehnten Wiedersehen zwischen Harrys Kindern und ihrem Großvater König Charles III. (77) kommen - Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) könnten erstmals das Grab ihrer verstorbenen Großmutter Prinzessin Diana (†36) besuchen.
Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtete, wolle Harry wenige Tage nach Dianas 65. Geburtstag mit seiner ganzen Familie zum Althorp House in der englischen Grafschaft Northamptonshire reisen, wo Lady Di seit ihrem Tod im Jahr 1997 begraben liegt.
Der royale Aussteiger hatte die letzte Ruhestätte seiner Mutter in der Vergangenheit regelmäßig besucht, im Jahr 2022 erstmals an der Seite seiner Ehefrau Meghan. Ihre Kinder Archie und Lilibet sollen das Grab ihrer Großmutter bislang jedoch nicht kennengelernt haben.
Besuchen Harry und Meghan mit ihren Kindern das Grab von Prinzessin Diana?
Demnach werde Dianas Bruder, Charles Spencer (62), Prinz Harry und seine Liebsten auf dem Landgut seiner Familie in Empfang nehmen, wo sich auch die Grabstätte von Lady Di befindet.
Das großzügige Anwesen der Adelsfamilie, das in den Sommermonaten für die Öffentlichkeit zugänglich ist, soll Berichten zufolge am 10. und 11. Juli für Besucher geschlossen bleiben, was die Spekulationen um einen möglichen Besuch der Sussexes weiter anheizt.
Welche besondere Bedeutung die letzte Ruhestätte seiner Mutter für ihn hat, hatte Harry unter anderem in seinem Enthüllungs-Buch "Spare" deutlich gemacht, wo er einen bewegenden Moment mit seiner Frau Meghan an Dianas Grab schilderte.
"Kein Besuch an diesem Ort war jemals einfach, aber dieser hier, zum fünfundzwanzigsten Jahrestag. Und Megs erstes Mal. Endlich konnte ich das Mädchen meiner Träume nach Hause bringen, um sie meiner Mutter vorzustellen", schrieb der Kalifornien-Auswanderer in seinen Memoiren.
Nun könnte Harry erstmals auch seinen Kindern diesen bedeutsamen Ort zeigen.
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