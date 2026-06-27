27.06.2026 11:14 Harry und Meghan kehren bald nach Großbritannien zurück: Emotionaler Besuch mit ihren Kindern geplant?

Im Juli werden Harry und Meghan nach Großbritannien reisen. Dabei könnten sie erstmals gemeinsam mit ihren Kindern das Grab von Prinzessin Diana (†36) besuchen.

Von Franka Wolf

Vereinigtes Königreich - Im Juli werden Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) erstmals seit Jahren wieder gemeinsam mit ihren Kindern nach Großbritannien reisen. Dabei könnte ein besonders bewegender Moment bevorstehen.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) waren 2022 zum letzten Mal gemeinsam in Großbritannien. © picture alliance/dpa/PA Wire | Jonathan Brady Der angekündigte Besuch der Sussexes in Harrys Heimat wird mit großer Spannung erwartet. Während der zweiwöchigen Reise anlässlich der Invictus Games soll es nicht nur zum lang ersehnten Wiedersehen zwischen Harrys Kindern und ihrem Großvater König Charles III. (77) kommen - Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) könnten erstmals das Grab ihrer verstorbenen Großmutter Prinzessin Diana (†36) besuchen. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtete, wolle Harry wenige Tage nach Dianas 65. Geburtstag mit seiner ganzen Familie zum Althorp House in der englischen Grafschaft Northamptonshire reisen, wo Lady Di seit ihrem Tod im Jahr 1997 begraben liegt. Prinz Harry Zum ersten Mal seit vier Jahren! Prinz Harry kehrt mit Familie in Heimat zurück Der royale Aussteiger hatte die letzte Ruhestätte seiner Mutter in der Vergangenheit regelmäßig besucht, im Jahr 2022 erstmals an der Seite seiner Ehefrau Meghan. Ihre Kinder Archie und Lilibet sollen das Grab ihrer Großmutter bislang jedoch nicht kennengelernt haben.

Besuchen Harry und Meghan mit ihren Kindern das Grab von Prinzessin Diana?