Emotionaler Moment für Harry: Seine Kinder lernen seine Mutter Prinzessin Diana kennen
Endland - Ein erholsamer Sommerurlaub geht für Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) zu Ende. Auf Instagram teilte die Herzogin von Sussex nun private Einblicke in die Familienreise - auch ihre beiden Kinder, Prinzessin Lilibet (5) und Prinz Archie (7), sind darauf zu sehen.
Ein besonderer Moment der Reise führte die kleine Familie außerdem zum Familiensitz von Harrys Mutter, Prinzessin Diana (†36).
Dort ist die Prinzessin auf einer abgeschiedenen Insel im Round Oval Lake auf dem rund 6000 Hektar großen Anwesen Althorp beigesetzt.
Für Archie und Lilibet war es das erste Mal, dass sie das Grab ihrer Großmutter besuchen konnten.
Das Gelände des Anwesens, das Dianas jüngerem Bruder Charles Spencer (62) gehört, ist normalerweise im Sommer für Besucher geöffnet - mit Ausnahme der Grabstätte selbst.
Am 10. und 11. Juli blieb Althorp jedoch geschlossen - genau zu dem Zeitpunkt, an dem Harry und seine Familie dort gewesen sein sollen.
Für den 41-Jährigen dürfte der Besuch besonders bewegend gewesen sein. Erstmals konnte er seinen beiden Kindern den Ort zeigen, an dem ihre Großmutter ihre letzte Ruhe gefunden hatte.
In seiner Autobiografie "Spare" beschrieb Harry bereits den emotionalen Moment, als er Meghan zum ersten Mal an Dianas Grab führte.
"Endlich brachte ich das Mädchen meiner Träume nach Hause, um es meiner Mutter vorzustellen", schrieb er. Prinzessin Diana starb im August 1997 bei einem Autounfall in Paris. Sie wurde nur 36 Jahre alt.
König Charles konnte seine Enkelkinder wiedersehen
Großbritannien war allerdings nicht die einzige Station des Sommerurlaubs. Auf weiteren Fotos zeigte Meghan unter anderem Archie im Cockpit eines Flugzeugs mit einer Pilotenmütze auf dem Kopf. Auch Lilibet hatte sichtlich Spaß und tobte gemeinsam mit ihrem Vater Harry im Pool.
Während ihrer Reise kam es außerdem zu einem besonderen Familientreffen: Die Sussexes besuchten König Charles (77) - zum ersten Mal seit vier Jahren.
Seit ihrem Umzug in die USA und dem Niederlegen ihrer royalen Pflichten gilt das Verhältnis zwischen Harry und Meghan und der britischen Königsfamilie als schwierig.
Nicht zuletzt wegen der schweren Vorwürfe, welche die Sussexes gegen die Königsfamilie erhoben hatten. Unter anderem sollen Mitglieder der Königsfamilie Meghan rassistisch beleidigt haben.
Trotz des angespannten Verhältnisses sollen sich sowohl Harry als auch sein Vater Charles inzwischen eine Versöhnung und ein Ende des Familienstreits wünschen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/Meghan, Martin Keene/PA Wire/dpa