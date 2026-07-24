Emotionaler Moment für Harry: Seine Kinder lernen seine Mutter Prinzessin Diana kennen

Endland - Ein erholsamer Sommerurlaub geht für Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) zu Ende. Auf Instagram teilte die Herzogin von Sussex nun private Einblicke in die Familienreise - auch ihre beiden Kinder, Prinzessin Lilibet (5) und Prinz Archie (7), sind darauf zu sehen.

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) machten Urlaub in Portugal und Großbritannien. © Screenshot/Instagram/meghan

Ein besonderer Moment der Reise führte die kleine Familie außerdem zum Familiensitz von Harrys Mutter, Prinzessin Diana (†36).

Dort ist die Prinzessin auf einer abgeschiedenen Insel im Round Oval Lake auf dem rund 6000 Hektar großen Anwesen Althorp beigesetzt.

Für Archie und Lilibet war es das erste Mal, dass sie das Grab ihrer Großmutter besuchen konnten.

Das Gelände des Anwesens, das Dianas jüngerem Bruder Charles Spencer (62) gehört, ist normalerweise im Sommer für Besucher geöffnet - mit Ausnahme der Grabstätte selbst.

Am 10. und 11. Juli blieb Althorp jedoch geschlossen - genau zu dem Zeitpunkt, an dem Harry und seine Familie dort gewesen sein sollen.

Für den 41-Jährigen dürfte der Besuch besonders bewegend gewesen sein. Erstmals konnte er seinen beiden Kindern den Ort zeigen, an dem ihre Großmutter ihre letzte Ruhe gefunden hatte.

In seiner Autobiografie "Spare" beschrieb Harry bereits den emotionalen Moment, als er Meghan zum ersten Mal an Dianas Grab führte.

"Endlich brachte ich das Mädchen meiner Träume nach Hause, um es meiner Mutter vorzustellen", schrieb er. Prinzessin Diana starb im August 1997 bei einem Autounfall in Paris. Sie wurde nur 36 Jahre alt.