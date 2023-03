Jetzt bekommt er sein Fett weg: Parodie auf Prinz Harrys Buch "Spare" geplant

London - Aus "Spare" wird "Spare us! A Harrody" - was so viel heißt wie "Verschone uns! Eine Harry-Parodie". Die spöttische Satire auf Prinz Harrys (38) Skandal-Memoiren soll in England quasi als "Aprilscherz" auf den Markt kommen.

Prinz Harrys (38) Memoiren "Spare" verkauften sich millionenfach - jetzt ist eine Parodie geplant. © Montage: Sascha Schuermann / AFP, ISABEL INFANTES / AFP

Erscheinungsdatum: 1. April. Welcher Tag könnte passender sein, um Englands abtrünnigen Prinzen so richtig zu veralbern?

Harry, der mit zwei Stücken Klebeband auf dem Mund zum Schweigen gebracht wird - so soll das Buchcover der geplanten "Harrody" aussehen, über die sich ganz England wohl schon bald amüsieren darf.

Der britische Verlag "Little, Brown UK" gab Fans bei Twitter schon mal einen kleinen Vorgeschmack: "Er wurde in eine alte mächtige Dynastie hineingeboren und wurde ohne eigenes Verschulden zu einem der bekanntesten Männer auf dem Planeten", heißt es in der Ankündigung des Satire-Werks, das den nach Kalifornien ausgewanderten Royal mächtig auf die Schippe nehmen soll.



Wie unter anderem The Sun berichtete, nimmt der britische Humorbuch-Autor Bruno Vincent (42) darin kein Blatt vor den Mund: "Alles, was ich jemals wollte, war Privatsphäre. Um sie zu bekommen, schien ein außergewöhnlich detailliertes Buch mit 500.000 Wörtern in Ordnung zu sein."