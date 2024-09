Zum 40. Geburtstag: Nimmt König Charles wieder Kontakt zu Harry auf?

Los Angeles/London - Prinz Harry wird an diesem Sonntag 40 Jahre alt. Wird sein Vater König Charles (75) ihm zu diesem besonderen Anlass die Hand reichen?

König Charles (75) plant einem Insider zufolge eine erneute Annäherung an seinen Sohn. © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Die Zerwürfnisse im britischen Königshaus sind groß, doch sowohl Harry als auch sein Vater scheinen unter der langjährigen Trennung zu leiden, seitdem Harry und Meghan im Jahr 2020 Großbritannien in Richtung USA verließen.

Prinz Harry könnte zu seinem 40. Geburtstag eine große Geste von seinem Vater erhalten. Davon geht zumindest ein Insider aus, der der Königsfamilie nahesteht.

Gegenüber Mirror sagte die anonyme Quelle, dass der Monarch plane, seinen Sohn, sobald er in Kalifornien aufwacht, mit einem von Mitarbeitern organisierten Anruf über Skype zu empfangen.

"Der König wird Harry an seinem Geburtstag kontaktieren. Obwohl sich die Familie nicht mehr so nahe steht wie früher, gibt es immer noch viel Liebe zwischen ihnen. Sie benutzen Skype, um miteinander zu kommunizieren, weil sie sich dann sehen können", so der Insider.

Charles soll der Quelle zufolge sogar ein persönliches Treffen mit dem Herzog von Sussex planen, da zwischen den beiden trotz des Atlantischen Ozeans, der sie trennt, immer noch "viel Liebe" besteht.