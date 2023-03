Nach Rauswurf: Harry und Meghan machen Party

Los Angeles - König Charles III. (74) hat Ernst gemacht und Harry (38) und Meghan (41) vor die Tür gesetzt. Dies stört das Paar jedoch anscheinend nicht. Denn ihre erste Handlung nach dem Rausschmiss: sie machten Party in einem Klub.

Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) bei einem Empfang vor dem Düsseldorfer Rathaus. © Rolf Vennenbernd/dpa

Prinz Harry und seine Frau Meghan müssen sich in England eine neue Bleibe suchen. Denn König Charles III. hat ein Machtwort gesprochen und das Paar aus ihrem britischen Zweitwohnsitz Frogmore Cottage rausgeschmissen.

Doch die in Ungnade gefallenen Royals scheint es nicht zu interessieren, dass sie in England bald kein Dach mehr über dem Kopf haben.

Denn in der Nacht nach der Entscheidung des Königs soll das Paar Party in den exklusiven San Vincent Bungalows in Los Angeles gemacht haben.