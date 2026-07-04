Ohne Frau und Kinder: Prinz Harry reist allein nach London

London (England) - Anders als bislang angenommen wird Prinz Harry (41) in der kommenden Woche ohne Frau und Kinder nach London reisen.

Zuletzt hatte Harry (41) immer wieder betont, seine Familie aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht nach Großbritannien bringen zu wollen. © HENK KRUGER / POOL / AFP

Zuvor war erwartet worden, dass Prinz Harry erstmals seit vier Jahren mit seiner Familie nach Großbritannien reisen würde. Aus dem Umfeld des 41-jährigen Prinzen hieß es nun, dieser werde nicht von Meghan (44) und den Kindern - Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) - in London begleitet.

Der weitere Verlauf der Reise stehe noch nicht endgültig fest, hieß es weiter. Damit blieb unklar, ob die ganze Familie nach Großbritannien reist und Meghan und die Kinder lediglich einen Bogen um die Hauptstadt machen.

Der jüngere Sohn von König Charles III. (77) will in Großbritannien den Startschuss für den Countdown bis zu den Invictus Games im nächsten Jahr geben. Harry hatte die Sportwettkämpfe für verwundete Veteranen im Jahr 2014 ins Leben gerufen. Die Invictus Games 2027 finden vom 10. bis 17. Juli in Birmingham statt.

Die britische "Sun" berichtete am Samstag, Harry und seine Familie hielten sich derzeit in Europa auf und hofften weiterhin, "in irgendeiner Weise" nach Großbritannien zu reisen.

Demnach hatten Harry und Meghan geplant, erstmals seit ihrem Bruch mit dem britischen Königshaus und ihrem Umzug nach Kalifornien in London gemeinsam ein Krankenhaus zu besuchen, doch nun werde Harry "aus Sicherheitsgründen" allein reisen.