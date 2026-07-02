Prinz Harry kehrt in Heimat zurück: Prinzessin Kate drängt offenbar auf Versöhnung zwischen Brüdern
England - Bald ist es so weit. Prinz Harry (41) besucht erstmals seit vier Jahren gemeinsam mit seiner Familie seine alte Heimat Großbritannien. Ein Treffen mit seinem Vater König Charles (77) ist bereits in Planung, doch wie stehen Prinzessin Kate (44) und sein entfremdeter Bruder Prinz William (44) zu dem Besuch?
Seit Jahren herrscht zwischen den Geschwistern Funkstille. Grund dafür sind unter anderem die schweren Vorwürfe, die Harry nach seinem Umzug in die USA erhoben hatte - so soll William ihn während eines Streits zu Boden geworfen haben.
Auch Kate wurde vorgeworfen, gegenüber ihrer Schwägerin Herzogin Meghan (44) rassistisch gewesen zu sein. Seitdem sollen beide Seiten kein Wort mehr miteinander gewechselt haben.
Doch inzwischen scheint die Prinzessin von Wales einen anderen Blick auf die Situation zu haben, so US-Weekly.
Demnach soll die 44-Jährige ihren Ehemann dazu ermutigt haben, die Gelegenheit zu nutzen und sich während Harrys England-Reise mit ihm zu treffen.
Ein Insider erklärte: "Kate versucht, William davon zu überzeugen, Harry, Meghan und die Kinder zu treffen. (...) Zum jetzigen Zeitpunkt plant William nicht, dabei zu sein, aber das könnte sich noch ändern."
Kate sei zudem äußerst interessiert daran, ihren Neffen Prinz Archie (7) und ihre Nichte Prinzessin Lilibet (5) zu sehen, da es in der Vergangenheit nur wenige Möglichkeiten dazu gegeben hätte. Die Nachricht über den mehr oder weniger spontanen Besuch sei für die 44-Jährige deshalb "ein Schock" gewesen.
König Charles möchte offenbar den Familienfrieden wiederherstellen
Die Royal setze offenbar alles daran, ein solches Treffen möglich zu machen.
Ob William dabei sein werde, sei fraglich. Zwar hoffe seine Frau darauf, dass der 44-Jährige erscheinen werde - sie respektiere aber seine Entscheidung, egal, wie diese ausfalle.
Ein Insider behauptete zudem, dass der künftige König seinen Bruder erst treffen werde, wenn er selbst dafür bereit sei: "Wenn er noch nicht bereit ist, wird es kein Wiedersehen geben."
Auch Charles (77) möchte wohl wieder Frieden in die Familie bringen. Ein Treffen mit Harry und den Kindern ist bereits geplant. Ob Meghan ebenfalls dabei sein wird, ist bislang jedoch noch unklar.
Der 77-Jährige hoffe darauf, die zerstrittene Beziehung zu seinem Sohn zu verbessern. Eine Quelle erklärte: "Es herrscht definitiv Vorfreude, und Charles blickt der Sache ebenfalls optimistisch entgegen. Er hofft, dass dies der erste Schritt sein wird, um auch die Beziehung zwischen Harry und William wieder zu verbessern."
Vielleicht ist 2026 das Jahr, in dem die britische Königsfamilie endlich wieder Frieden schließen wird.
Titelfoto: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa