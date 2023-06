Prinz Harry nicht bei erstem Prozesstag gegen Boulevardzeitung: Anwalt muss sein Fehlen erklären

London (Großbritannien) - Am heutigen Montag war der erste Tag des Prozesses von Prinz Harry (38) gegen das britische Zeitungsunternehmen Daily Mirror, doch der jüngere Sohn von König Charles III. (74) erschien nicht vor dem Londoner Gericht .

Bereits im März verschlug es Prinz Harry (38) wegen einer Datenschutzklage gegen die Daily Mail an den Obersten Gerichtshof in London. Am heutigen Montag wartete man dort vergebens auf ihn. © DANIEL LEAL/AFP

Wie die US-Zeitung New York Post berichtete, widersetzte sich Harry damit der gerichtlichen Anordnung des Richters und erzürnte diesen wohl.

Der in Ungnade gefallene Prinz hatte wohl Anreiseprobleme. Sein Anwalt David Sherborne teilte Richter Timothy Fancourt mit, Harry sei am Abend des gestrigen Sonntags aus Los Angeles nach London geflogen, nachdem er zuvor noch am zweiten Geburtstag seiner Tochter Lilibet teilgenommen hatte.

"Seine Reisevorbereitungen und seine Sicherheitsvorkehrungen sind so, dass es etwas schwierig ist", sagte Sherborne vor Gericht.

Daraufhin antwortete Richter Fancourt: "Ich bin ein wenig überrascht", denn Harry wurde explizit angewiesen, am ersten Tag des Prozesses zu erscheinen.

Er wirft den britischen Boulevardzeitungen unter anderem vor, sein Telefon gehackt und seine Privatsphäre verletzt zu haben. Seine Abwesenheit am heutigen Montag löste auch bei der Gegenseite ein mulmiges Gefühl aus.

Andrew Green, ein Anwalt der Mirror-Zeitungsgruppe, sagte, er sei "zutiefst beunruhigt" über die Abwesenheit des Prinzen am Eröffnungstag des Prozesses.