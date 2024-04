König Charles unter Druck: Es geht um Prinz Harry!

London (Vereinigtes Königreich) - Prinz Harry (39) hat es offiziell gemacht: Der Exil-Royal hat seinen Erstwohnsitz in die USA verlegt . Doch was bedeutet das für seine Rolle innerhalb der britischen Monarchie?

Theoretisch dürfte Prinz Harry (39, l.) seinen Vater König Charles (75) noch vertreten. © Montage: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa, Yoan Valat/AP/dpa

Auch auf dem Papier lässt der Herzog von Sussex Großbritannien nun offiziell hinter sich.

Doch trotz seiner erneuten Entscheidung gegen seine britische Heimat hat der jüngste Sohn von König Charles (75) dort immer noch die Position "Counsellor of State" (zu Deutsch: Staatsvertreter) inne und dürfte seinen Vater somit bei offiziellen Terminen theoretisch vertreten - wenn der beispielsweise verreist oder krank sein sollte.



Ein Umstand, der im Vereinigten Königreich derzeit für viele Diskussionen sorgt.

Dass Harry trotz seiner Auswanderung weiterhin als Stellvertreter des Monarchen einspringen könnte, ruft zahlreiche Royal-Experten auf den Plan, die den König nun zum Handeln auffordern.

"Noch kann er [Harry] sich in unsere Medien einmischen. Er sollte kein Counsellor of State mehr sein, der für den Monarchen übernehmen kann, sollte dieser nicht verfügbar sein", forderte etwa Adelskennerin Angela Levin bei X (ehemals Twitter) und schloss sich damit der Meinung vieler anderer Experten an, die Harry nun erst recht nicht mehr in der Rolle als königlicher Vertreter sehen.