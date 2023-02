"South Park": Neueste Folge zerreißt Harry und Meghan

USA - Dieser Seitenhieb dürfte gesessen haben! In der neuesten "South Park"-Folge "Worldwide Privacy Tour" ("Weltweite Privatsphäre-Tour") werden Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan Markle (41) ordentlich auf die Schippe genommen. Sind die beiden wirklich so gierig nach Aufmerksamkeit?

Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan Markle (41) werden in der neuesten "South Park"-Folge verarscht. © JackPosobiecFotomontage: Netflix, Twitter/JackPosobiec

Seit mehr als 25 Jahren begeistert "South Park" seine Zuschauer mit jeder Menge schwarzem Humor. Mal ist die Animationsserie hochpolitisch und satirisch, oftmals sehr vulgär - dafür wird sie von ihren Fans gefeiert.

Gerne werden auch Prominente tief durch den Kakao gezogen, so auch in der jüngsten Folge: In "Worldwide Privacy Tour" bekommen Harry und Meghan ihr Fett weg.

Wahrscheinlich um sich nicht angreifbar zu machen, werden die Namen der beiden in der zweiten Folge der mittlerweile 26. Staffel nie genannt, dennoch ist auf den ersten Blick klar, wer gemeint ist.

Ein Prinz und eine Prinzessin - eindeutig Karikaturen von Harry und Meghan - sind in einer Talkshow zu Gast. Dort halten sie Schilder mit der Aufschrift "Wir wollen unsere Privatsphäre" und "Hört auf, uns anzusehen" hoch, sagen dann aber sofort: "Es ist so genial, hier zu sein, es ist toll."

Wenig später beschwert sich die namenlose Prinzessin: "Wir wollen einfach nur normale Leute sein, diese ganze Aufmerksamkeit ist so hart."

Der Prinz wird vom Moderator für sein kürzlich erschienenes Buch "Waaaagh" kritisiert, in dem er sich über sein hartes Leben beschwert, obwohl er in Privilegien und Luxus hineingeboren wurde. Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder?