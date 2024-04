Trubel um Prinz Harry: Jetzt muss er auf sich selbst aufpassen!

Der jüngste Sohn von König Charles (75) hat am Montag seinen Berufungsantrag gegen die Verringerung seines Polizeischutzes bei Großbritannien-Besuchen verloren. Dies berichtete The Mirror . Die Maßnahmen des Polizeischutzes sollen von Fall zu Fall geprüft werden.

Der Prinz (39) und seine Frau Meghan (42) besuchten am Wochenende ein Polospiel. © dpa/Yaroslav Sabitov

Erst vor kurzem äußerte sich der Royal, er habe große Sicherheitsbedenken, die ihn von Reisen in das Vereinigte Königreich abhalten würden.

Der Prinz glaube, seine Kinder Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) können sich in England nicht zu Hause fühlen, wenn es nicht möglich wäre, sie zu schützen.

"Das Vereinigte Königreich ist meine Heimat. Das Vereinigte Königreich ist zentraler Bestandteil des Erbes meiner Kinder. Ich möchte das sie sich dort genauso zu Hause fühlen (...) Das kann nicht passieren, wenn sie auf englischem Boden nicht sicher sind. Ich kann meine Frau nicht in solch eine Gefahr bringen und aufgrund meiner Lebenserfahrungen möchte ich mich nicht unnötig selbst in Gefahr bringen", so Harry in einer schriftlichen Erklärung bei einer früheren Verhandlung des Falles vor Gericht.