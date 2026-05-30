Vorwürfe der Menschenrechtsverletzung: Organisation fordert Rücktritt von Prinz Harry

Afrika - Schwere Vorwürfe gegen die Naturschutzorganisation "African Parks": Ranger sollen indigene Völker "vergewaltigt und gefoltert" haben. Prinz Harry (41) steht deshalb zunehmend unter Druck und soll sich nun von der Charity-Organisation distanzieren.

Prinz Harry (41) arbeitet seit 2016 mit "African Parks" zusammen. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Denn der Herzog von Sussex war über Jahre hinweg eng mit der Organisation verbunden, die heute 24 Schutzgebiete in 13 afrikanischen Ländern verwaltet.

Wie The Sun nun berichtete, hatte es bereits vor rund zwei Jahren erste Hinweise darauf gegeben, dass "African Parks" Ranger finanziert haben soll, denen Menschenrechtsverletzungen an indigenen Gemeinschaften vorgeworfen wurden.

Im Zentrum der Anschuldigungen stehen Vorfälle im Odzala-Kokoua-Nationalpark. Die Parkwächter sollen dort der Baka-Bevölkerung Schläge, Folter und Vergewaltigungen zugefügt haben.

Ein Vertreter der Baka erklärte: "Die Art und Weise, wie African Parks uns hier behandelt, ist gewalttätig."

Eine von "African Parks" selbst in Auftrag gegebene Untersuchung kam im Mai 2025 ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben sollen.

Nachdem der Missbrauch ans Licht gekommen war, hatte sich die Organisation verpflichtet, die Zusammenarbeit mit kongolesischen Menschenrechtsgruppen zu verstärken.