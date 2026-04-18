Während Meghan arbeiten muss: Knuddel-Alarm bei Prinz Harry

Sydney (Australien) - Mit diesem Knuddel-Angriff hatte Prinz Harry (41) nicht gerechnet. Nach einer Rundfahrt im Hafen von Sydney wollte der Royal eigentlich nur die wartenden Schaulustigen begrüßen, doch dann ging plötzlich ein Zwergpudel auf Kuschel-Kurs.

Meghan Markle (44) nimmt am Scar Tree Walk während ihrer Reise nach Australien teil. © picture alliance/dpa/Pool PA

Völlig überraschend drückte das Herrchen dem 41-Jährigen seinen Vierbeiner in die Hände, wie auf Fotos zu erkennen ist.

Erst freuten sich Harry und der Hund augenscheinlich nicht wirklich über die innige Begegnung, doch die anfängliche Zurückhaltung war schnell überwunden. Es folgte eine tierische Kuschel-Einheit. Herzogin Meghan (44) konnte nur neidisch von der Seite zuschauen, wie ihr Mann auf Tuchfühlung ging.

Die frühere "Suits"-Schauspielerin überraschte indes mit einem TV-Auftritt. In der Koch-Show "MasterChef Australia" bewertete die leidenschaftliche Hobby-Köchin die Gerichte der Kandidaten.