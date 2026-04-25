Überraschendes Statement: Prinz Harry sendet klare Botschaft an seine Familie
Kiew (Ukraine) - Vor mehr als sechs Jahren hat Prinz Harry dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt. Doch der 41-Jährige sieht sich selbst nicht als royalen Aussteiger, wie er bei einem Besuch in der Ukraine klarstellte.
Während seines unangekündigten Aufenthalts in Kiew rief Prinz Harry nicht nur Kremlchef Wladimir Putin (73) dazu auf, den Krieg zu beenden, er sendete auch ein überraschendes Signal an die königliche Familie.
Im Interview mit dem Sender ITV News machte der Herzog von Sussex deutlich: Er stehe weiterhin im Dienst der Krone.
Mit der Behauptung, dass er seit seinem Umzug in die USA "kein arbeitendes Mitglied" der Königsfamilie mehr sei, könne er absolut nichts anfangen, erklärte der Sohn von König Charles III. (77). Er sehe sich selbst nach wie vor als Teil der Royals.
"Ich werde immer Teil der königlichen Familie sein und ich bin hier, um zu arbeiten und genau das zu tun, wofür ich geboren wurde. Und ich tue es gerne", stellte Harry klar.
Er genieße es, diese Reisen unternehmen zu können und die Menschen zu unterstützen, die er bereits getroffen habe.
Harry und Meghan haben sich als ranghohe Royals zurückgezogen
Als "arbeitende Royals" werden in Großbritannien eigentlich nur ranghohe Mitglieder der Royal Family bezeichnet, die im Namen des Königshauses offizielle Verpflichtungen wahrnehmen.
Von dieser Rolle hatten sich Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan (44) Anfang 2020 losgesagt, als sie mit dem britischen Königshaus gebrochen hatten und in die USA ausgewandert waren.
Der sogenannte Megxit hatte eine tiefe Kluft zwischen die Sussexes und die königliche Familie gebracht. Seitdem gilt nicht nur das Verhältnis des Paares zu Harrys Vater Charles, sondern auch zu seinem Bruder William (43) und dessen Frau Kate (44) als zerrüttet.
Titelfoto: Genya SAVILOV / AFP