Überraschendes Statement: Prinz Harry sendet klare Botschaft an seine Familie

Kiew (Ukraine) - Vor mehr als sechs Jahren hat Prinz Harry dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt. Doch der 41-Jährige sieht sich selbst nicht als royalen Aussteiger, wie er bei einem Besuch in der Ukraine klarstellte.

Prinz Harry (41) war am Donnerstag überraschend in die Ukraine gereist. © Genya SAVILOV / AFP

Während seines unangekündigten Aufenthalts in Kiew rief Prinz Harry nicht nur Kremlchef Wladimir Putin (73) dazu auf, den Krieg zu beenden, er sendete auch ein überraschendes Signal an die königliche Familie.

Im Interview mit dem Sender ITV News machte der Herzog von Sussex deutlich: Er stehe weiterhin im Dienst der Krone.

Mit der Behauptung, dass er seit seinem Umzug in die USA "kein arbeitendes Mitglied" der Königsfamilie mehr sei, könne er absolut nichts anfangen, erklärte der Sohn von König Charles III. (77). Er sehe sich selbst nach wie vor als Teil der Royals.

"Ich werde immer Teil der königlichen Familie sein und ich bin hier, um zu arbeiten und genau das zu tun, wofür ich geboren wurde. Und ich tue es gerne", stellte Harry klar.

Er genieße es, diese Reisen unternehmen zu können und die Menschen zu unterstützen, die er bereits getroffen habe.