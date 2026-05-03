"Völlig unangemessen": Prinz Harry bricht sein Versprechen an die Queen

London (Vereinigtes Königreich) - Prinz Harry (41) steht in der Kritik: Während seines Besuchs in der Ukraine soll der Herzog von Sussex eine Vereinbarung mit seiner verstorbenen Großmutter gebrochen haben.

Bis zum Megxit hatten Prinz Harry (41) und Queen Elizabeth (†96) ein enges Verhältnis. (Archivbild) © picture alliance/dpa/The Daily Telegr via PA Wire | Julian Simmonds

Trotz ihres Rückzugs aus dem britischen Königshaus vor mehr als sechs Jahren wollten Harry und Meghan (44) nebenher weiterhin als Teilzeit-Royals in Erscheinung treten und Geld verdienen. Doch diesem ursprünglichen Plan der Sussexes hatte Queen Elizabeth (†96) vor ihrem Tod einen entsprechenden Riegel vorgeschoben.

Harry musste seiner Großmutter zu Lebzeiten versprechen, nach dem Megxit im Jahr 2020 nicht mehr in königlicher Funktion aufzutreten und sein "halb-drin/halb-draußen"-Vorhaben auf Eis zu legen. Eine Abmachung, die bei dem 41-Jährigen inzwischen in Vergessenheit geraten zu sein scheint.

Während seines zweitägigen Besuchs in der Ukraine vergangene Woche hatte der Exil-Prinz die US-Regierung dazu aufgerufen, ihre Verpflichtungen im Ukraine-Konflikt wahrzunehmen und gleichzeitig betont, er werde "immer ein Teil der königlichen Familie" bleiben.

Royal-Experten sehen in diesem Statement einen klaren Wortbruch gegenüber der Queen: Harry "zerreiße" die Vereinbarung mit seiner verstorbenen Großmutter, kritisierte etwa der britische TV-Moderator Mark Dolan (52) laut Daily Express.