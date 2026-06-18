18.06.2026 22:24 Zum ersten Mal seit vier Jahren! Prinz Harry kehrt mit Familie in Heimat zurück

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Zum ersten Mal seit vier Jahren wird Prinz Harry mit seiner ganzen Familie ins Vereinigte Königreich reisen.

Von Saskia Hotek

London - Na endlich! Zum ersten Mal seit vier Jahren wird Prinz Harry (41) mit seiner ganzen Familie ins Vereinigte Königreich reisen. Prinz Harry (41) war mit seiner kompletten Familie zuletzt 2022 beim Platin-Thronjubiläum der Queen (†96) in England. © instagram.com/meghan/ Mit seiner Ehefrau Meghan (44) sowie den gemeinsamen Kindern Archie (7) und Lilibet (5) wird der abtrünnige Royal nächsten Monat in seiner Heimat erwartet, wie die britischen Sender BBC und ITV berichteten. Anlass sollen demnach die von Harry gegründeten Invictus Games für verwundete und erkrankte Soldaten sein. Im Juli startet der Countdown für die Wettbewerbe in Birmingham 2027. Ob auch ein Treffen mit König Charles (77) stattfindet, ist bisher nicht bekannt.

Titelfoto: instagram.com/meghan/